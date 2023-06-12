В росії вбили і закопали депутата-путініста - затятого прихильника війни з Україною: подробиці

Крім депутата, порізали і його дружину

В росії продовжують гинути z-патріоти. До "клубу" Владлена Татарського та дочки "ідеолога рашизму" приєднався депутат із путінської партії "Єдина росія". Щоправда, на відміну від своїх попередників, життя цього росіянина забрала звичайна "битовуха".

Про жорстоке вбивство повідомляють російські пропагандисти.

Йдеться про "єдинороса" від Ханти-Мансійського автономного округу Олександра Колодича. Його смерть вже підтвердили у правоохоронних органах та розповіли деякі подробиці інциденту.

Як стало відомо, труп депутата, який відповідає за фінанси та розвиток, був виявлений у власному особняку в Новій Москві. Встановлено, що він був жорстоко зарізаний та закопаний у підвалі будинку під час побутового конфлікту між ним та хатнім працівником.

Поки депутата різали, він видавав гучні крики, на які прибігла і його дружина. Злочинець завдав і їй численних ножових поранень, але не вбив. Нині вона перебуває у лікарні. Після того, як вбивця закопав свою жертву, він втік з місця подій. Далі зловмисник розповів про те, що сталося своєму братові, який зателефонував синові загиблого.

Наразі підозрюваного вже затримано.

У мережі пишуть, що нібито Колодич напередодні зустрічався зі своїм знайомим, якому поскаржився на якість робіт, що проводяться в його будинку. Депутат планував замінити робітників та вирішити питання про оплату вже виконаної роботи.

Що відомо про загиблого депутата

Був депутатом думи Ханти-Мансійського автономного округу сьомого скликання путінської партії "Єдина росія". Також був головою комітету думи ХМАО сьомого скликання щодо бюджету, фінансів та податкової політики.

Як і всі депутати-"єдинороси", підтримував війну в Україні. Так, наприклад, за даними росЗМІ, незадовго до своєї смерті він спілкувався з експертом югорського відділення "Загальноросійського народного фронту" (путінська організація, яка постійно допомагає окупантам) і в кооперації з ним допоміг вивезти тіло знищеного загарбника з України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 12 червня помер великий друг путіна Берлусконі.

Також ми повідомляли, що в Єгипті акула з’їла росіянина. Мережа відреагувала мемами.