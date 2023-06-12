В россии убили и закопали депутата-путиниста - ярого сторонника войны с Украиной: подробности

Кроме депутата порезали и его жену

В россии продолжают погибать z-патриоты. К "клубу" Владлена Татарского и дочери "идеолога рашизма" присоединился депутат из путинской партии "Единая россия". Правда в отличие от своих предшественников жизнь этого россиянина забрала обычная "бытовуха".

О жестоком убийстве сообщают российские пропагандисты.

Речь идет о "единоросе" от Ханты-Мансийского автономного округа Александре Колодиче. Его смерть уже подтвердили в правоохранительных органах и рассказали некоторые подробности инцидента.

Как стало известно, труп депутата, отвечающего за финансы и развитие, был обнаружен в собственном особняке в Новой Москве. Установлено, что он был жестоко зарезан и закопан в подвале дома в ходе бытового конфликта между ним и домработником.

Пока депутата резали он издавал громкие крики, на которые прибежала и его супруга. Преступник нанес и ей множественные ножевые ранения, но не убил. Сейчас она находиться в больнице. После того, как убийца закопал свою жертву он скрылся с места событий. Далее злоумышленник рассказал о случившемся своему брату, который позвонил сыну погибшего.

В настоящий момент подозреваемый уже задержан.

В сети пишут, что якобы Колодич накануне встречался со своим знакомым, которому пожаловался на качество проводимых в его доме работ. Депутат планировал заменить рабочих и решить вопрос об оплате уже проделанной работы.

Что известно о погибшем депутате

Был депутатом думы Ханты-Мансийского автономного округа седьмого созыва от путинской партии "Единая россия". Также являлся председателем комитета думы ХМАО седьмого созыва по бюджету, финансам и налоговой политике.

Как и все депутаты-"единоросы" поддерживал войну в Украине. Так например, по данным росСМИ, незадолго до своей смерти он общался с экспертом югорского отделения "Общероссийского народного фронта" (путинская организация, которая постоянно помогает оккупантам) и в кооперации с ним помог вывезти тело уничтоженного захватчика из Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что 12 июня Умер большой друг путина Берлускони.

Также мы сообщали, что в Египте акула съела россиянина. Сеть отреагировала мемами.