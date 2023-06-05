Смертельный сидр: в россии растет количество жертв от некачественного напитка

От некачественного сидра погибли 16 россиян, еще почти два десятка в больнице

Количество жертв от некачественного алкоголя в Ульяновской и Самарской областях россии выросло до 16 человек. Правоохранители уже изъяли больше 800 литров сидра фирмы "Мистер Сидр", который мог стать причиной летального исхода россиян.

Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских, передает "Медуза". Еще около двух десятков человек находятся в больнице с сильным отравлением, среди них несовершеннолетняя девушка.

Известно, что за период с 3 по 4 июня в двух российских регионах местные жители стали массово травиться сидром. Всего пострадало 35 человек, из которых:

25 — в Димитровграде, из них 14 в стационаре.

9 — в Ульяновске, из них пятеро в стационаре.

1 — в Новой Малыкле.

"По нашей информации, среди пострадавших несовершеннолетняя девушка. Правоохранителям предстоит выяснить, как она приобрела алкогольсодержащий напиток", — рассказал губернатор Ульяновской области.

Также сообщается, что в Самарской области правоохранители изъяли 810 литров напитка "Мистер Сидр", от отравления которым и умерли 16 человек. Произошло это в рамках масштабной проверки алкоголя на контрафакт во время досмотра одной из фур. Также была изъята товарная накладная на получение 18 тысяч литров напитка "Мистер Сидр".

Сотрудники управления по экономической безопасности уже выехали на склад для осмотра и изъятия продукции.

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