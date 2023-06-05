В россии новая беда: в двух областях люди массово умирают от сидра (фото)

В россии некачественный алкоголь забрал жизни 10 человек

В россии произошли массовые случаи отравления некачественным алкоголем. За последние дни в Ульяновской и Самарской областях по этой причине скончались десять человек.

Как пишут российские СМИ, в Димитровграде Ульяновской области зафиксировали 14 случаев отравления. Восемь человек спасти не удалось.

Еще два смертельных случая произошли в Самарской области, там скончались две женщины.

По данным следствия, все пострадавшие отравились некачественным напитком "Мистер Сидр". Его продавали в местной сети пивных разливных.

Предприниматель из Самарской области, подозреваемый в торговле некачественным алкоголем, уже задержан. В отношении его начали расследование.

По предварительной версии следствия, в сидр производители налили метанол вместо этанола, что и привело к гибели людей.

В то же время Роспотребнадзор попросил россиян не употреблять этот напиток до окончания расследования. В данный момент сидр извлекают из магазинов.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в россии много людей отравились из-за некачественной пищи.