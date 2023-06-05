У росії нова біда: у двох областях люди масово вмирають від сидру (фото)

У росії неякісний алкоголь забрав життя 10 людей

У росії відбулися масові випадки отруєння неякісним алкоголем. За останні дні в Ульянівській та Самарській областях з цієї причини померло десять людей.

Як пишуть російські ЗМІ, у Димитровграді Ульянівської області зафіксували 14 випадків отруєння. Вісім людей врятувати не вдалося.

Ще два смертельні випадки сталися в Самарській області, там померли дві жінки.

За даними слідства, усі постраждалі отруїлися неякісним напоєм "Містер Сидр". Його продавали у місцевій мережі пивних розливних.

Підприємця із Самарської області, підозрюваного в торгівлі неякісним алкоголем, уже затримано. Щодо нього розпочали розслідування.

За попередньою версією слідства, у сидр виробники налили метанол замість етанолу, що й призвело до загибелі людей.

Водночас, "Роспотрєбнадзор" попросив росіян не вживати цей напій до закінчення розслідування. На цей час сидр прибирають із магазинів.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в росії багато людей отруїлися через неякісну їжу. Вони замовляли начебто корисну їжу, але замість цього отримали серйозні проблеми.