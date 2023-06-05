Смертельний сидр: у росії зростає кількість жертв від неякісного напою

Від неякісного сидру загинули 16 росіян, ще майже два десятки у лікарні

Кількість жертв від неякісного алкоголю в Ульяновській та Самарській областях росії зросла до 16 осіб. Правоохоронці вже вилучили понад 800 літрів сидру фірми "Містер Сідр", який міг стати причиною смерті росіян.

Про це повідомив губернатор Ульянівської області Олексій Руських, повідомляє "Медуза". Ще зо два десятки осіб перебувають у лікарні із сильним отруєнням, серед них неповнолітня дівчина.

Відомо, що за період з 3 по 4 червня у двох російських регіонах місцеві жителі почали масово труїтися сидром. Загалом постраждали 35 осіб, з яких:

25 — у Димитровграді, з них 14 у стаціонарі.

9 — в Ульяновську, з них п’ятеро у стаціонарі.

1 — у Новій Маликлі.

"За нашою інформацією, серед постраждалих неповнолітня дівчина. Правоохоронцям належить з’ясувати, як вона придбала алкогольний напій", - розповів губернатор Ульянівської області.

Також повідомляється, що у Самарській області правоохоронці вилучили 810 літрів напою "Містер Сідр", від отруєння яким і померли 16 людей. Сталося це в рамках масштабної перевірки алкоголю на контрафакт під час огляду однієї з фур. Також було вилучено товарну накладну на отримання 18 тисяч літрів напою "Містер Сідр".

Співробітники управління з економічної безпеки вже виїхали на склад для огляду та вилучення продукції.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Ростові-на-Дону півсотні людей отруїлися їжею із сервісу здорового харчування Good Food. З’ясувалося, що інгредієнти для страв брали десь без будь-якої ліцензії.