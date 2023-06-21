Тело ученого было найдено в квартире на Космодамианской набережной

Один из создателей первой советской термоядерной бомбы Григорий Клинишов найден мертвым в квартире в центре москвы. По предварительным данным, он мог совершить самоубийство.

Об этом сообщают российские пропагандисты.

Как стало известно, в столице рф умер один из создателей первой в СССР двухступенчатой термоядерной бомбы. Его тело было найдено в квартире на Космодамианской набережной еще 17 июня. СМИ сообщают, что рядом с его трупом была обнаружена предсмертная записка. В ней мужчина попрощался с родными

Агентство ТАСС, со ссылкой на экстренные службы, сообщает, что ученый покончил с собой. Что именно его подтолкнуло к решению расстаться с жизнью – пока неизвестно.

Для справки: Григорий Клинишов принимал участие в создании двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37. В частности, он разрабатывал для нее заряд.

Напомним, что не так давно в россии убили и закопали депутата-путиниста. Он был z-патриотом и всецело поддерживал войну в Украине.

Также мы сообщали, что 12 июня умер большой друг путина Берлускони.