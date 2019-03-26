В Москве обнаружен мертвым генерал-майор ФСБ

Тело генерал-майора ФСБ России Сергея Соколова нашли в его квартире в Москве.

Генерал-майор ФСБ обнаружен мертвым в квартире на севере Москвы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В одной из квартир на севере Москвы найдено тело генерал-майора ФСБ. Недалеко от него было найдено пенсионное удостоверение ФСБ. По предварительной информации, следов насильственной смерти не обнаружено, мужчина скончался сам, криминальной составляющей нет", - сказал собеседник агентства.

По данным Telegram канала Mash, в собственной квартире был найден мертвым 59-летний генерал-майор ФСБ России Сергей Соколов. Следователи устанавливают причину произошедшего.

По его данным, тело Соколова обнаружили в его квартире на севере российской столицы. Известно, что последний раз он выходил на связь с родными в начале месяца, и с тех пор его никто не видел.

Также указано, что рядом с телом нашли пенсионное удостоверение ФСБ и военный билет с указанием должности КГБ и ФСБ.

Кроме того, в квартире погибшего был найден арсенал оружия: австрийский Глок, браунинг, травматический Макарыч, охотничье ружье и 150 патронов.