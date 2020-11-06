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Пятница, 06.11.2020
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В Черном море нашли мертвым молодого бизнесмена из России

В Черном море нашли мертвым молодого бизнесмена из России
Обновлено 13:10 Сегодня Телеграф Фото: instagram

6 ноября, на телеграмм-канале Mash появилась информация, что в 250 метрах от порта Имеретинский и в 300 метрах от берега было обнаружено тело, предполагаемо пропавшего накануне бизнесмена Игоря Коропова.

Позже, тот же телеграмм-канал сообщил, что тело было опознано, и поисковый отряд ЛизаАлерт, и следственный комитет подтвердили, что тело, найденное в Сочи, принадлежит бизнесмену.

Следов насильственной смерти не было обнаружено, так, что как Коропов утонул – неизвестно.

31-летний сооснователь платформы Skillbox Игорь Коропов пропал в ночь на 1 ноября. Именно тогда его видели в последний раз, когда он направлялся в сторону набережной. Это доказывают и видео с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали Коропова, едущего на самокате вдоль Имеретинской набережной по направлению к морю.

Утром 2 ноября, коллега получил звонок от случайных прохожих. Позже в районе пирса был найден тот самый самокат бизнесмена, а в море обнаружили его рюкзак, который, видимо, унесло штормом.

«Зачем человеку идти к морю в три часа ночи в октябре? Это странно. Вся череда событий от начала и до конца странная» - заявила подруга Игоря.

Коллега, с которым Коропов прибыл в Сочи, отметил, что Игорь не был склонен принимать импульсивные решения — он точно бы предупредил, если бы решил уехать. «Явных недоброжелателей у Игоря не было, все это очень необычно» - говорит друг погибшего.

Игорь Коропов вел личный профиль в Instagram, куда периодически выкладывал фото из зарубежных командировок. Вот последнее, что опубликовал бизнесмен:

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Igor Koropov (@koropov)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Igor Koropov (@koropov)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Igor Koropov (@koropov)

Ранее, «Телеграф» сообщал, что в сети появилась информация, что Путин уйдет в отставку в 2021 году.

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Черное море, Смерть, Игорь Коропов.

Автор:

Телеграф
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