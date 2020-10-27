В России загадочно погиб соратник покончившего с собой активиста «Тесака»

27 октября, один из соратников умершего в СИЗО националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак, был найден мертвым.

Об этом сообщили в источнике.

По предварительным данным, тело 36-летнего Артема Костылева было найдено грибником в лесу под Красногорском. Рядом также находился рюкзак погибшего.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, но "вероятнее всего, Костылев покончил с собой".

Стоит напомнить, что по официальной версии 16 сентября, Марцинкевич, он же "Тесак", покончил с собой находясь в заключении, предварительно признав виновность в ранее не совершенных преступлениях.

Читайте также в материале "Телеграф": 27 октября, в Киеве освободила из-под стражи Ярослава Леваднюка, одного из подозреваемых в пытках и изнасиловании в отделении полиции в Кагарлыке.