Скачать
Вторник, 27.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Трусость Путина приблизила дворцовый переворот в России, - Леонид Гозман
Трусость Путина приблизила дворцовый переворот в России, - Леонид Гозман
На Троещине в Киеве загорелась многоэтажка: видео пожара
На Троещине в Киеве загорелась многоэтажка: видео пожара
Конституционный суд отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование
Конституционный суд отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование
Шахтер 0:0 Интер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Шахтер 0:0 Интер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

В России загадочно погиб соратник покончившего с собой активиста «Тесака»

В России загадочно погиб соратник покончившего с собой активиста «Тесака»
Обновлено 19:40 Сегодня Телеграф Фото: twitter

27 октября, один из соратников умершего в СИЗО националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак, был найден мертвым.

Об этом сообщили в источнике.

По предварительным данным, тело 36-летнего Артема Костылева было найдено грибником в лесу под Красногорском. Рядом также находился рюкзак погибшего.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, но "вероятнее всего, Костылев покончил с собой".

Стоит напомнить, что по официальной версии 16 сентября, Марцинкевич, он же "Тесак", покончил с собой находясь в заключении, предварительно признав виновность в ранее не совершенных преступлениях.

Читайте также в материале "Телеграф": 27 октября, в Киеве освободила из-под стражи Ярослава Леваднюка, одного из подозреваемых в пытках и изнасиловании в отделении полиции в Кагарлыке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Россия, Тесак, Максим Марцинкевич.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Юлия Тимошенко заявила о победе Ляшко на 208 округе, но обратила внимание на фальсификации
02 Кто побеждает на выборах в Киеве: появились свежие данные
03 Губадлы 27 лет был в оккупации Армении: Азербайджан показал видео из освобожденного города в Карабахе
04 Температура за 40: россиянин рассказал, как едва не умер от вакцины Путина
05 У Зеленского готовят мощное оружие против союзников России в Карабахе - СМИ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Известный политтехнолог Виталий Шкляров покинул Беларусь
Известный политтехнолог Виталий Шкляров покинул Беларусь
В России загадочно погиб соратник покончившего с собой активиста «Тесака»
В России загадочно погиб соратник покончившего с собой активиста «Тесака»
В Кабмине объяснились по поводу передачи денег для онкобольных на ремонт дорог
В Кабмине объяснились по поводу передачи денег для онкобольных на ремонт дорог
Жена Виктора Павлика устроила откровенную фотосессию
Жена Виктора Павлика устроила откровенную фотосессию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь