Изнасилование и пытки в Кагарлыке: одного из экс-полицейских выпустили на свободу

27 октября судья Голосеевского районного суда в Киеве освободила из-под стражи Ярослава Леваднюка, одного из подозреваемых в пытках и изнасиловании в отделении полиции в Кагарлыке.

Об этом рассказал в Фейсбук народный депутат Андрей Осадчук.

По его словам, даже взяв во внимание новые, установленные экспертизой факты пыток, судья решила, что нет оснований держать подозреваемого под стражей.

"Несмотря на обещания руководства Нацполиции и МВД о справедливом наказании для "палачей в Кагарлыке", по истечении 5 месяцев уже двое подозреваемых, которые, в том числе, категорически отрицают свою вину, отдыхают дома", - отмечает Осадчук.

Стоит напомнить, что во время задержания "палачей", они публично угрожали потерпевшей расправой, а добиться защиты для нее удалось только за счет депутатской поддержки и общественного резонанса.

25 мая полиция задержала двух полицейских Кагарлыкского отдела полиции по подозрению в изнасиловании женщины. Обеих подозреваемых взяли под стражу без права внесения залога.

Полицейским предъявлено подозрение в изнасиловании группой лиц и пытках по предварительному сговору группой лиц.