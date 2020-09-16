Российский активист "Тесак" повесился: на месте гибели нашли странный предмет

Известный российский активист Максим Марцинкевич "Тесак" покончил с собой.

Его тело обнаружили в камере в 9:17 утра по местному времени. Там же нашли одноразовую бритву.

Об этом сообщает канал Mash.

Что стало причиной гибели — порезы или удушение — предстоит определить следствию. ТАСС со ссылкой на источник подтверждает, что Тесак покончил с собой в СИЗО. Когда всё случилось, свидетелей рядом не оказалось. Тесак содержался в четырехместной камере один.

Как он пронёс в изолятор лезвие и шнурок, на котором позже повесился, — неизвестно. Видеонаблюдение в камере не ведется, следователи смотрят кадры с коридоров изолятора.

Life Shot со ссылкой на адвоката "Тесака" утверждает, что версия о самоубийстве нуждается в проверке.

Максим Марцинкевич по прозвищу "Тесак" - российский общественный активист и борец с педофилией, основатель проекта "Оккупай-Педофиляй", получившего большой резонанс в российских и международных СМИ. Ему было 36 лет.