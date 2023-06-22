Мир найдет способ убрать путина: Зеленский оценил ядерные угрозы россии

Угрозы путина на счет применения ядерного оружия несут по большей части медийную и политическую опастность, считает глава Украины

Владимир Зеленский уверен, что если путин продолжит угрожать применением ядерного оружия, то мировое сообщество найдет способ его ликвидировать. Президент Украины отметил, что российский диктатор опасен для нашей страны с 2014 года, а после начала полномасштабного вторжения в 2022 году эта опасность только возросла.

Об этом он рассказал в интервью BBC. Вместе с тем украинский лидер подчеркнул, что путин слишком любит свою жизнь и все "ядерные" угрозы носят больше политический и медийный характер.

Зеленский отметил, что никто не может на сегодняшний день дать гарантий на счет того, применит ли путин ядерное оружие. Более того, опасным является не только сам путин, но и его окружение, которое регулярно поднимает эту тему. Российский президент понимает риски подобных заявлений, поэтому пытается осторожничать.

"Я могу сказать свое мнение. Я считаю, что он боится за свою жизнь. Я считаю, что, если он не прекратит угрожать миру ядерным оружием, мир найдет формат, как лишить его жизнедеятельности. Это очень опасно, и поэтому он осторожно делает эти месседжи", — сказал он.

Помимо заявлений российского диктатора опасность несут и его действия. В частности, перемещение ядерных боеприпасов на территорию Беларуси. Но Владимир Зеленский считает, что это больше опасность политическая, медийная и информационная, чем реальная.

"Я не считаю, что он сегодня это готов сделать, потому что думает о своей жизни. Он очень ее любит. По крайней мере, мне так кажется. Но я ни в коем случае не хочу быть гарантом неадекватному человеку, который в ХХІ веке начал полномасштабную войну против своего соседа", — добавил Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в украинской разведке оценили риски ядерного удара по Украине. Глава ведомства Кирилл Буданов считает, что россия не решится на такой шаг, несмотяря на угрозы.