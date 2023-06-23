Укр

Радиационная угроза: где прятаться после ядерного удара или аварии на ЗАЭС

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
633
Где нужно находиться во время ядерной угрозы Новость обновлена 23 июня 2023, 12:01
Где нужно находиться во время ядерной угрозы. Фото Коллаж "Телеграфа"

Главный критерий безопасного места – минутная доступность

Из-за потенциальной угрозы применения ядерного оружия, использования "грязной бомбы" или теракта на Запорожской атомной электростанции, украинцам следует знать информацию о том, где безопасно находиться в случае радиационной чрезвычайной ситуации.

Эксперты напоминают, что после сигнала тревоги, оповещающем о чрезвычайной ситуации, нужно немедленно проследовать в укрытие. Главный критерий безопасного места – минутная доступность.

"Если рядом нет специально оборудованного хранилища, лучше подойдет подвал или центр больших бетонных зданий с минимальным количеством окон и дверей", — говорится в сообщении.

Если в момент чрезвычайной ситуации вы оказались на улице и заметили вспышку в небе, ни в коем случае нельзя смотреть в ту сторону. Это чревато ожогом роговицы, вспышной слепотой и ожогом глаз. Для начала нужно найти в секундной доступности углубление или выступ, за которым можно скрыться от ударной волны и обломков. Все открытые части тела необходимо максимально закрыть. Как только появится возможность подняться на ноги и когда прошла взрывная волна, нужно бежать в укрытие. Прежде чем попасть в укрытие, снимите верхний слой одежды.

"Убедитесь, что в помещение, которое вы используете в качестве укрытия, не попадает воздух извне. Закройте все окна, двери, вентиляционные проемы, выключите кондиционер и обогреватель. По возможности перейдите в комнату, где нет окон. Оставайтесь в укрытии в течение 24 часов, если органы власти не предоставят других инструкций по перемещению или эвакуации", — говорят эксперты.

В случае возникновение такой чрезвычайной ситуации, находиться в машине или на улице крайне небезопасно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что что некоторым людям следует проводить йодопрофилактику в случае чрезвычайной ситуации. Эксперты объяснили, кого это касается.

Теги:
#Украина #Радиация #Ядерный удар #ЗАЭС #Укрытия