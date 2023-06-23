Радиационная угроза: где прятаться после ядерного удара или аварии на ЗАЭС

Главный критерий безопасного места – минутная доступность

Из-за потенциальной угрозы применения ядерного оружия, использования "грязной бомбы" или теракта на Запорожской атомной электростанции, украинцам следует знать информацию о том, где безопасно находиться в случае радиационной чрезвычайной ситуации.

Эксперты напоминают, что после сигнала тревоги, оповещающем о чрезвычайной ситуации, нужно немедленно проследовать в укрытие. Главный критерий безопасного места – минутная доступность.

"Если рядом нет специально оборудованного хранилища, лучше подойдет подвал или центр больших бетонных зданий с минимальным количеством окон и дверей", — говорится в сообщении.

Если в момент чрезвычайной ситуации вы оказались на улице и заметили вспышку в небе, ни в коем случае нельзя смотреть в ту сторону. Это чревато ожогом роговицы, вспышной слепотой и ожогом глаз. Для начала нужно найти в секундной доступности углубление или выступ, за которым можно скрыться от ударной волны и обломков. Все открытые части тела необходимо максимально закрыть. Как только появится возможность подняться на ноги и когда прошла взрывная волна, нужно бежать в укрытие. Прежде чем попасть в укрытие, снимите верхний слой одежды.

"Убедитесь, что в помещение, которое вы используете в качестве укрытия, не попадает воздух извне. Закройте все окна, двери, вентиляционные проемы, выключите кондиционер и обогреватель. По возможности перейдите в комнату, где нет окон. Оставайтесь в укрытии в течение 24 часов, если органы власти не предоставят других инструкций по перемещению или эвакуации", — говорят эксперты.

В случае возникновение такой чрезвычайной ситуации, находиться в машине или на улице крайне небезопасно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что что некоторым людям следует проводить йодопрофилактику в случае чрезвычайной ситуации. Эксперты объяснили, кого это касается.