Через ЗАЕС: у МОЗ розповіли, кому і де потрібно брати пігулки від радіації

Зона ураження буде формуватися від багатьох факторів

В Україні активно готуються до можливого російського теракту на ЗАЄС. У Запорізькій області сьогодні, 29 червня, проводять "ядерні навчання", а населенню, яке може потрапити під дію радіоактивного пилу, роздають спеціальні препарати.

Про це розповів голова МОЗ України Віктор Ляшко.

За його словами, людям, які живуть у потенційній зоні ураження, вже роздали відповідні ліки, а ті, хто їх не отримав, можуть взяти їх у свого сімейного лікаря. Далі, у разі теракту, зона ураження коригуватиметься з урахуванням обстановки та прийматимуться вже подальші рішення щодо забезпечення безпеки.

"Надалі, коли ми говоримо про те, куди піде хмара радіоактивного пилу, це залежатиме від кліматичних умов. Все залежить від подій у метеосфері. Після цього, якщо ми бачимо, що був вибух, якщо ми бачимо скільки і чого вибухнуло, яких реакторів, як це відбувається, то від цього й будуватиметься зона ураження. А ключова зона ураження вже забезпечена пігулками", — розповів Ляшко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівець поставила крапку у питанні йодопрофілактики на випадок аварії на ЗАЕС.

Також ми повідомляли, що голова ГУР МО Буданов зробив тривожну заяву щодо Запорізької АЕС.