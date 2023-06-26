Продовжити засоромився? лавров назвав "маячнею... тварини" можливий теракт на ЗАЕС

Пройти повз цей "перл" у мережі не змогли

В росії прокоментували заяви президента України Володимира Зеленського щодо того, що у кремлі задумали підірвати Запорізьку АЕС. Окупанти почали відхрещуватися, але навіть тут зганьбилися.

Про це повідомляє "Телеграф".

Переконувати світ, що росія нічого такого не планує, вирішив глава МЗС рф сергій лавров. Він назвав інформацію Зеленського "маячнею", а щоб надати своїй заяві емоційного забарвлення, додав "У нас ще до слова "марення" іноді додають посилання на певну тварину. Ну ось, він таким і є".

Очевидно, що путініст мав на увазі "сиву кобилу", а тут, до речі, примітно те, що за самим лавровим у мережі вже давним-давно закріпилося жартівливе прізвисько "Сумний кінь". Ймовірно, і сам міністр знає про те, як його називають, а тому й не став повністю вимовляти прислів’я, що надало заяві ще більшої конфузності.

Пройти повз даний "перл" в мережі не змогли, і нагадали лаврову, чия насправді ця "маячня".

Також багато коментаторів висловилися, що лаврову не можна вірити, адже він, наприклад, до 24 лютого маячнею називав і повномасштабне вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що симоньян безглуздо пояснила договірняк з пригожиним, чим викликала глузування в мережі.

Також ми повідомляли, що в українській розвідці підтверджують наміри росії щодо підриву ЗАЕС.