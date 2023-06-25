"Ніколи ситуація ще не була настільки серйозною": росія завершила підготовку до теракту на ЗАЕС, заявляє Буданов

Росіяни мають три способи провести теракт на АЕС

Окупаційні війська завершили підготовку до проведення теракту на Запорізькій атомній електростанції.

Як розповів начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю виданню The New Statement, план теракту повністю "розроблений і затверджений" і тепер росіяни чекають наказу про його реалізацію.

За його словами, якщо такий наказ надійде, то все може статися за лічені хвилини.

"Ніколи ситуація не була такою серйозною, як зараз", — сказав Буданов.

Глава ГУР зазначив, що наразі росіяни замінували 4 із шести енергоблоків ЗАЕС. При цьому якщо електростанція залишиться без охолодження, то реактори розплавляться в проміжок від 10 годин до 14 діб, аварія може статися також у разі підвищення напруги на лініях енергопостачання станції.

Реалізація теракту, за його словами, може статися у разі, якщо російські військові зазнають поразки на лівому березі Дніпра, тоді завдяки вибуху ЗАЕС та ядерній катастрофі вони зможуть зупинити подальше просування ЗСУ. Згідно з іншим сценарієм, теракт може бути втілений як "превентивний захід", щоб заморозити лінію фронту в нинішньому вигляді.

Як повідомлялося раніше, 22 червня президент Володимир Зеленський попередив, що росіяни можуть влаштувати теракт на ЗАЕС та попередив, що його наслідки відчують далеко за межами України.

При цьому в МАГАТЕ зазначили, що росіяни встановили міни біля водоймища, яка використовується для охолодження станції.