"Никогда ситуация еще не была настолько серьезной": россия завершила подготовку к теракту на ЗАЭС, заявляет Буданов

У россиян есть три способа провести теракт на АЭС

Оккупационные войска завершили подготовку к проведению теракта на Запорожской атомной электростанции.

Как рассказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью изданию The New Statement план теракта полностью "разработан и утвержден" и теперь россияне ждут приказа о его реализации.

По его словам, если такой приказ поступит, то все может произойти в считанные минуты.

"Никогда ситуация не была такой серьезной, как сейчас", — сказал Буданов.

Глава ГУР отметил, что в настоящее время россияне заминировали 4 из шести энергоблоков ЗАЭС. При этом, если электростанция останется без охлаждения, то реакторы расплавятся в промежуток от 10 часов до 14 суток, авария может произойти также в случае повышения напряжения на линиях энергоснабжения станции.

Реализация теракта, по его словам, может произойти в случае, если российские военные потерпят поражение на левом берегу Днепра, тогда благодаря взрыву ЗАЭС и ядерной катастрофе они смогут остановить дальнейшее продвижение ВСУ. Согласно другому сценарию, теракт может быть воплощен в качестве "превентивной меры", чтобы заморозить линию фронта в нынешнем виде.

Как сообщалось ранее, 22 июня президент Владимир Зеленский предупредил, что россияне могут устроить теракт на ЗАЭС и предупредил, что его последствия почувствуют далеко за пределами Украины.

При этом в МАГАТЭ отметили, что россияне установили мины возле водоема, который используется для охлаждения станции.