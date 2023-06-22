Угроза теракта на ЗАЭС: в МАГАТЕ рассказали, где на станции увидели российские мины

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что размещение каких-либо взрывных устройств на атомной электростанции не отвечает стандартам безопасности

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не подтвердило минирование пруда-охладителя Запорожской атомной электростанции. Однако мины были расположены вдоль периметра станции.

Об этом сообщается в пресс-релизе Агентства.

"МАГАТЭ известно об уведомлении об установке мин вблизи водоема-охладителя. Во время визита генерального директора на станции не было обнаружено мин, в том числе возле пруда-охладителя. Однако МАГАТЭ известно о случаях установления мин раньше периметра станции, о чем Агентство сообщало ранее, а также в определенных местах внутри – которые, как объяснили сотрудники службы безопасности станции, предназначались для оборонных целей", — говорится в сообщении.

По словам генерального директора МАГАТЭ, Рафаэля Гросси, проведенный Агентством анализ указывает на то, что размещение каких-либо взрывных устройств на атомной электростанции не соответствует стандартам безопасности. Он также подчеркнул, что ситуация с ядерной и физической безопасностью на ЗАЭС "хрупкая".

"Потеря Каховского водохранилища стала катастрофой для региона в целом, а также добавила серьезные трудности для этой обширной атомной электростанции. Сейчас как никогда все стороны должны в полной мере придерживаться основных принципов МАГАТЭ, направленных на предотвращение ядерной аварии. Мы активизируем наши усилия, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность, а также предоставим помощь пострадавшему региону в других областях", — добавил Гросси.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщал о минировании пруда-охладителя на ЗАЭС.