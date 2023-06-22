Загроза теракту на ЗАЕС: у МАГАТІ розповіли, де на станції побачили російські міни

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що розміщення будь-яких вибухових пристроїв на атомній електростанції не відповідає стандартам безпеки

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не підтвердило мінування ставка-охолоджувача Запорізької атомної електростанції. Однак міни були розташовані вздовж периметра станції.

Про це повідомляється у пресрелізі Агентства.

"МАГАТЕ відомо про повідомлення про встановлення мін поблизу водойми-охолоджувача. Під час візиту генерального директора (15 червня ц.р. – ред.) на станції не було виявлено мін, у тому числі біля ставка-охолоджувача. Однак МАГАТЕ відомо про випадки встановлення мін раніше за периметром станції, про що Агентство повідомляло раніше, а також у певних місцях всередині – які, як пояснили співробітники служби безпеки станції, призначалися для оборонних цілей", — йдеться у повідомленні.

За словами генерального директора МАГАТЕ, Рафаеля Гроссі, проведений Агентством аналіз вказує на те, що розміщення будь-яких вибухових пристроїв на атомній електростанції не відповідає стандартам безпеки. Він також наголосив, що ситуація з ядерною та фізичною безпекою на ЗАЕС "крихка".

"Втрата Каховського водосховища стала катастрофою для регіону в цілому, а також додала серйозних труднощів для цієї великої атомної електростанції. Зараз як ніколи всі сторони повинні повною мірою дотримуватися основних принципів МАГАТЕ, спрямованих на запобігання ядерній аварії. Ми активізуємо наші зусилля, щоб допомогти забезпечити ядерну безпеку, а також надамо допомогу постраждалому регіону в інших сферах", — додав Гроссі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомляв про мінування ставка-охолоджувача на ЗАЕС.