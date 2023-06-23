В Украине пройдут "ядерные" учения: появились официальные инструкции на случай взрыва

В МВД рассказали, как действовать в случае взрыва на ЗАЭС

В связи с информацией о возможном российском теракте на ЗАЭС в Украине проведут соответствующие учения. Появились уже первые инструкции на случай ЧП.

Об этом рассказал глава МВД Игорь Клименко в эфире телемарафона.

"В ближайшие дни мы проведем соответствующие учения с перекрытием дорог и соответствующим разворотом санитарных блокпостов, где мы будем проверять радиацию. Все оборудование по измерению радиации, которое у нас есть, оно откалибровано и готово к работе. Но мы хотим еще раз сгруппировать все службы. Для того чтобы мы четко могли отреагировать на любые вызовы. У атомных электростанций мы такие мероприятия проводим постоянно. Не всегда мы это афишируем. Но на данный момент мы будем работать достаточно открыто. Будем работать в тесном взаимодействии с населением и информировать обо всех наших шагах, которые будем предпринимать на соответствующей территории. Под этой территорией мы имеем в виду 50-километровую зону по радиусу вокруг ЗАЭС. Если мы берем и правый, и левый берег — это примерно полмиллиона населения", — заявил министр.

По словам Клименко, в случае теракта на ЗАЭС самым важным будет первый день, когда радиационный фон будет самым высоким.

"Что касается Запорожской АЭС. Тот радиоактивный фон, который, возможно, после любых мероприятий будет в воздухе, он будет сохраняться примерно 1 сутки. То есть на 80% мы снизим радиоактивный фон именно в течение суток", — отмечают в МВД.

В это время, если не будет эвакуационных мер, каждый гражданин должен действовать следующим образом:

закрыться в помещении (на сутки);

перекрыть вентиляцию;

выключить кондиционеры и обогреватели;

уплотнить все отверстия в домах, смоченной тканью или скотчем;

смотреть за СМИ, чтобы получать новую информацию (о возможности перемещения в укрытие специалисты будут сообщать дополнительно).

Клименко объяснил, что радиация — по большому счету пыль. Защититься от нее на улице можно благодаря обычному респиратору или маске, используемой во время COVID-19.

Он добавил, что МВД уже на сегодняшний день развернуло работу соответствующих штабов. Там будут присутствовать энергетики, работники ГСЧС, полиция и медики.

Напомним, ранее мы писали о том, что Буданов сделал тревожное заявление насчет Запорожской АЭС.