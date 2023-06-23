В Україні відбудуться "ядерні" навчання: з'явилися офіційні інструкції на випадок вибуху

У МВС розповіли, як діяти у разі вибуху на ЗАЕС

У зв’язку з інформацією про можливий російський теракт на ЗАЕС в Україні проведуть відповідні навчання. З’явилися вже перші інструкції на випадок НП.

Про це розповів голова МВС Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

"Найближчими днями ми проведемо відповідні навчання з перекриттям доріг та відповідним розгортанням санітарних блокпостів, де ми перевірятимемо радіацію. Все обладнання з вимірювання радіації, яке у нас є, воно відкаліброване та готове до роботи. Але ми хочемо ще раз згрупувати всі служби. Для того, щоб ми чітко могли відреагувати на будь-які виклики.У атомних електростанцій ми такі заходи проводимо постійно.Не завжди ми це афішуємо.Але тепер ми будемо працювати досить відкрито.Працюватимемо у тісній взаємодії з населенням та інформуватимемо про всі наші кроки, які будемо робити на відповідній території. Під цією територією ми маємо на увазі 50-кілометрову зону по радіусу навколо ЗАЕС. Якщо ми беремо і правий, і лівий берег — це приблизно півмільйона населення", — заявив міністр.

За словами Клименка, у разі теракту на ЗАЕС найважливішим буде перший день, коли радіаційне тло буде найвищим.

"Що стосується Запорізької АЕС. Той радіоактивний фон, який, можливо, після будь-яких заходів буде в повітрі, він буде зберігатися приблизно 1 добу. Тобто на 80% ми зменшимо радіоактивний фон саме протягом доби", — зазначають у МВС.

У цей час, якщо не буде евакуаційних заходів, кожен громадянин має діяти так:

закритися у приміщенні (на добу);

перекрити вентиляцію;

вимкнути кондиціонери та обігрівачі;

ущільнити всі отвори в будинках, змоченою тканиною чи скотчем;

стежити за ЗМІ, щоб отримувати нову інформацію (про можливість переміщення в укриття фахівці повідомлятимуть додатково).

Клименко пояснив, що радіація — за великим рахунком, пил. Захиститись від неї на вулиці можна завдяки звичайному респіратору або масці, що використовується під час COVID-19.

Він додав, що МВС вже на сьогодні розгорнуло роботу відповідних штабів. Там будуть присутні енергетики, працівники ДСНС, поліція та медики.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Буданов зробив тривожну заяву щодо Запорізької АЕС.