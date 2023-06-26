"Яка країна, такі і закони": симоньян безглуздо пояснила договірняк з пригожиним, у мережі насміхаються

У росії виправдалися за справу пригожину

Російські пропагандисти спробували пояснити "договірняк" кремля з пригожиним. Доводи виявилися настільки непереконливими, що викликали шквал жартів у мережі.

Про це повідомляє "Телеграф ".

Заступитися за російську владу, яка, за словами прессекретаря путіна дмитра пєскова, закрила справу про збройний заколот ватажка ПВК "Вагнер", вирішила маргарита симоньян. За її словами, юридичні норми в росії, якщо дуже треба, то можуть "йти лісом".

"Зараз багато обговорюють: ось завели кримінальну справу, а потім відпустили, поїхав до Білорусі, це ж глузування з юридичних норм. Юридичні норми — це не заповіді Христові і не скрижали Мойсеєві. Їх пишуть люди, щоб вони захищали правопорядок та стабільність у країні. І якщо у якихось виняткових критичних випадках виходить так, що вони перестають виконувати свою функцію, а виконують зворотну, то вони йдуть лісом. Вибір був між поганим та жахливим», — каже пропагандистка.

У мережі не пропустили черговий "перл" кремлівських поплічників. Соцмережі наповнили різні жарти та меми з цього приводу.

При цьому, варто відзначити, що в кремлі взагалі могли обдурити пригожина. Так, наприклад, 26 липня росЗМІ запустили інформацію про те, що ватажок ПВК "Вагнера" нібито досі залишається під слідством.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як живе країна-терорист після невдалого заколоту.