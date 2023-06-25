пригожин поїхав, а росія залишилася: без доріг, авіації, нафтобази, але з кадирівцями (відео, фото)

путінці розхльобують наслідки недодержперевороту

Незважаючи на те, що ватажок ПВК "Вагнера" євгеній пригожин раптово "загорнув" свій недодержпереворот, його наслідки росія розхльобує досі.

"Телеграф" розповідає про те, як живе країна-терорист після невдалого заколоту.

25 червня до Москви повернувся літак з ядерною кнопкою, який втік до Петербурга, потихеньку знімається обмеження руху з усіх автошляхів, але кадировці, які не встигли на громадянську війну, з грізним виглядом продовжують щось від когось захищати.

Відновлюється також і автобусний рух у всіх напрямках, а в цей час вагнерівці залишають захоплені міста.

Щоправда, не з усіх місць найманці також охоче їдуть. Так, наприклад, за даними в мережі, ціла низка військових аеродромів досі залишається під їх контролем.

При цьому навіть там звідки прогнали вагнерівців за ними залишаються суцільні руїни. Зокрема, воронезька нафтобаза, підірвана ще вдень 24 червня, продовжувала горіти всю ніч, а разом із нею горіли й 5 тисяч кубометрів авіаційного гасу.

Дороги у Ростові, до речі, терористи також "забрали із собою". Гусеницям від танків було пошкоджено понад 10 000 квадратних метрів дороги. Тепер їх доведеться переробляти.

Не повернути вже й російську авіацію, яка була збита внаслідок заколоту. Так, наприклад, лише в одному ІЛ-22 знаходилося десять членів екіпажу, а їх знищили "по-приколу" — просто тому, що "збивалося". Це підтвердив і сам пригожин.

"Дурень пвошник все, що злітало, збивав", — сказав він.

Нагадаємо, що самому пригожину після невдалого держперевороту на Заході вже пророкують незавидну і недовгу долю.

Раніше ми писали про те, чому пригожин здав назад у своєму заколоті.