Чому пригожин вирішив відмовитись від своїх планів, розмірковує експерт

Якщо запитувати себе – хто стоїть за пригожинським заколотом, який закінчився так само швидко, як і почався, я думаю, що – сам пригожин, а також засновник та керівник ПВК "Вагнер" – уткін. Слід розуміти, пригожин – людина емоційна. І, швидше за все, він відчув реальну загрозу від міноборони росії, коли були обстріляні табори вагнерівців. Тому така реакція.

24 червня ми стали свідками того, як пригожина спершу обдурили, потім утихомирили. А далі, за всіма законами жанру, має бути дискредитація – і усунення. Дискредитація потрібна, щоб не користувався підтримкою народу. А вчорашній день показав, що пригожин, мабуть, популярніший у росії, ніж путін. Тому вже сьогодні той же кадиров спішно заявляє, ніби пригожин образився на владу (у тому числі пітерську), бо та не виділила земельну ділянку його дочки, що сподобалася. Мовляв, звідси і заколот. Тож дискредитація ж почалася.

Чому в ролі "миротворця" виступив лукашенко? Тут є низка причин. По-перше, якщо вірити лукашенку, із пригожиним вони знайомі вже 20 років. По-друге, путін довіряє лукашенку. І в цьому випадку той був саме путінським посередником. Через нього велися переговори. Фактично, лукашенко виступав як довірена особа путіна. Який, зрозуміло, не міг безпосередньо вести переговори із пригожиним. Особливо після свого ранкового звернення, у якому виступив у ролі царя грізного, а чи не царя справедливого.

Чому в результаті пригожин відходить до Білорусі? А які ще варіанти були, якщо лукашенко виступав як посередник? На території Росії пригожин — небезпечний. А територія Білорусі фактично контролюється путіним. Саме тому Білорусь буде або останнім пунктом для пригожину, або транзитним – для перебазування до Африки, де вагнерівці мають і свої сили, і свої інтереси.

Але, наголошую, швидше за все, пригожина намагатимуться усунути.

Цікаво б дізнатися, які домовленості були щодо качки. Якщо вони не влаштовують його, якщо він відчує небезпеку, якщо пригожин і качок не будуть усунуті разом, то суботній заколот може мати продовження.