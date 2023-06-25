Почему пригожин решил отказаться от своих планов, рассуждает эксперт

Если задаваться вопросом – кто стоит за пригожинским мятежом, который закончился так же быстро, как и начался, я думаю, что – сам пригожин, а также основатель и руководитель ЧВК "Вагнер" – уткин. Следует понимать, пригожин – человек эмоциональный. И, скорее всего, он ощутил реальную угрозу от минобороны рф, когда были обстреляны лагеря вагнеровцев. Потому – такая реакция.

24 июня мы стали свидетелями того, как пригожина сперва обманули, потом усмирили. А далее, по всем законам жанра, должны быть дискредитация – и устранение. Дискредитация нужна, чтобы он не пользовался поддержкой народа. А вчерашний день показал, что пригожин, пожалуй, более популярен в рф, чем путин. Потому уже сегодня тот же кадыров спешно заявляет, будто пригожин обиделся на власть (в том числе питерскую), так как та не выделила приглянувшийся земельный участок его дочери. Мол, отсюда и – мятеж. Так что дискредитация же началась.

Почему в роли "миротворца" выступил лукашенко? Тут есть ряд причин. Во-первых, если верить лукашенко, с пригожиным они знакомы уже 20 лет. Во-вторых, путин доверяет лукашенко. И в данном случае тот был именно путинским посредником. Через него велись переговоры. Фактически, лукашенко выступал как доверенное лицо путина. Который, понятно, не мог напрямую вести переговоры с пригожиным. Особенно после своего утреннего обращения, в котором выступил в роли царя грозного, а не царя справедливого.

Почему в итоге пригожин отходит в Беларусь? А какие еще варианты могли быть, если лукашенко выступал как посредник? На территории рф пригожин – опасен. А территория Беларуси фактически контролируется путиным. Именно поэтому Беларусь будет либо последним пунктом для пригожина, либо транзитным – для перебазирования в Африку, где у вагнеровцев имеются и свои силы, и свои интересы.

Но, подчеркиваю, скорее всего, пригожина будут пытаться устранить.

Интересно бы узнать, какие договоренности были по уткину. Если они не устраивает его, если он почувствует опасность, если пригожин и уткин не будут устранены вместе, то субботний мятеж может иметь продолжение.