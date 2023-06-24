"Гражданская война" в россии отменяется? лукашенко договорился с пригожиным

В Беларуси сообщили, что мятеж "вагнеровцев" отменяется

Белорусский диктатор александр лукашенко якобы смог договориться с главарем ЧВК "Вагнера" евгением пригожиным об остановке продвижения его наемников в сторону Москвы. Сам главарь наемников хоть и не подтвердил переговоров с лукашенко, но заявил, что ЧВК возвращается в полевые лагеря.

Как сообщает telegram-канал "Пул Первого", который связывают с пресс-службой белорусского диктатора, переговоры между ними длились весь день.

"Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории россии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пригожин принял это предложение и выразил готовность предпринять шаги по деэскалации.

"На данный момент на столе — абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер", — говорится в сообщении.

После этого пресс-служба пригожина обнародовала сообщение, в котором главарь наемников подтвердил, что "вагнеровцы" разворачиваются и возвращаются в полевые лагеря.

"За сутки мы не дошли 200 метров до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови наших бойцов. Сейчас настал момент, когда кровь может пролиться. Понимая всю ответственность за то, что будет пролита российская кровь с одной из сторон — мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении в полевых лагерей согласно плану", — сказа он.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на фоне военного переворота владимир путин обратился к россиянам. По его словам, "вагнеровцы" пытаются расколоть россию, что является "ударом в спину".