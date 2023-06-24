Удар в спину и предательство: путин обратился к россиянам на фоне военного переворота (видео)

путин в своем обращении заговорил о гражданской войне и бунте.

Российский диктатор владимир путин обратился к россиянам из-за бунта предводителя ЧВК "Вагнера" евгения пригожина.

Обращение путина анонсировали в Кремле еще утром 24 июня. Его выступление транслировали главные государственные пропагандистские каналы.

путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество и заявил, что россия ведет тяжелую борьбу за свое будущее: "Это удар в спину, тот же удар был нанесен в 1917 году, россияне убивали россиян, а выгоду получил Запад".

Кроме того, путин обвинили пригожина в измене, а действия его наемников назвал "братоубийством".

"А то, с чем мы столкнулись, — это именно измена. Чрезмерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и гибли бойцы и командиры группы "Вагнер", — заявил диктатор .

Также путин заявил, что вооруженные силы россии получили необходимый приказ относительно нейтрализации предателей: "Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, — предали россию. И ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в этот преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, совершить единственно правильный выбор — прекратить участие в преступных действиях".

Глава кремля пообещал "защитить россию": "Как гражданин россии я сделаю все, чтобы отстоять страну, будут предприняты решительные действия. Любая смута — смертельная угроза, наши действия будут жесткими".

Следует отметить, что фамилию пригожина за все выступление путин не упомянул ни разу, а сама речь была достаточно короткой – 5 минут.

Напомним, что владелец ЧВК "Вагнер" евгений пригожин объявил демарш против российского военного руководства.

Российские генералы обвинили его в призывах к "началу гражданского конфликта".

24 июня стало известно, что войска ЧВК "Вагнер" вышли из временно оккупированного Донбасса и зашли в Ростов-на-Дону.

В Москве и Воронеже ввели режим контртеррористической операции, а в Ростове-на-Дону перекрыли дороги.