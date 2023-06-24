"Переворот" в россии: что пишут россияне о битве пригожина и шойгу

В российских источниках распространяется много противоречащих друг другу заявлений

После заявления главаря ЧВК "Вагнер" евгения пригожина о намерении "разобраться" с главой российского минобороны сергеем шойгу, в российских СМИ начал твориться настоящий хаос.

Насколько серьезны намерения пригожина "Телеграф" проверить не может, однако сообщения в росСМИ позволяют оценить распространенные там настроения.

Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков заявил, что владимир путин в курсе ситуации вокруг пригожина, "предпринимаются необходимые меры". В Минобороны россии официально заявили, что сообщения и видеокадры о якобы "нанесении МО рф удара по лагерям "Вагнера", не соответствуют действительности и являются информационной провокацией".

Как сообщает Ateo Breaking, федеральным пропагандистским каналам запретили публиковать заявления пригожина. В свою очередь ФСБ возбудила дело против главаря "Вагнера" относительно военного мятежа.

При этом российский пропагандист владимир соловьев призвал россиян не верить непроверенной информации, отметив, что сейчас будет много вбросов и эмоциональных сообщений.

Вместе с тем сообщается, что в Ростове и в Москве был объявлен план "Крепость", а силовиков привели в состояние повышенной готовности. При этом по некоторым данным, это сделано из-за поиска "спящих украинских ДРГ", а не с действиями ЧВК "Вагнер", проверить эту информацию в настоящее время невозможно.

Стоит отметить, что украинский блогер и полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) отметил, что в российских источниках публикуется много фейков по этому поводу, а потому делать преждевременные выводы не стоит.

Как сообщалось ранее, известный террорист игорь гиркин заявил, что в россии началась попытка военного переворота. Более того, он поставил под сомнение существование президента в россии.