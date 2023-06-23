пригожин написал заявление на шойгу и герасимова: обвиняет в геноциде, но не украинцев

В СК рф о заявлении пока ничего не говорили

Главарь ЧВК "Вагнер" евгений пригожин, который накануне отказался подписывать контракт с российским минобороны, теперь написал заявление в следственный комитет с требованием открыть дело против главы оборонного ведомства сергея шойгу и начальника генштаба рф валерия герасимова.

Как сообщила пресс-служба пригожина, об этом главарь "вагнеровцев" рассказал в комментарии некоему изданию "Глас народа".

"Да, это те самые заявления на герасимова и шойгу, согласно которым они должны понести ответственность за геноцид русского народа, убийство десятка тысяч русских граждан и передачу российских территорий врагу", — сказал он.

При этом пригожин заявил, что шойгу умышленно проводит "геноцид по национальному признаку" и убивает российских граждан.

Стоит отметить, что следственный комитет никакой информации об этом не публиковал.

Как сообщалось ранее, пригожин накануне обнародовал видео, в котором развеял популярные мифы российской пропаганды о том, что Украина и НАТО хотели напасть на россию, а также что ВСУ 8 лет бомбили Донбасс. Кроме того главарь "вагнеровцев" обвинил минобороны в том, что оно обманывает путина и россиян.