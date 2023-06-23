Донбасс не бомбили 8 лет: пригожин выступил с резонансным заявлением

пригожин не считает, что угроза от НАТО стала причиной начала полномасштабной войны

Главарь наемников ЧВК "Вагнера" евгений пригожин продолжает словесное противостояние с руководством российской федерации. На этот раз он опроверг мифы пропаганды, которые годами вливали в уши россиянам.

В интервью, опубликованном пресс-службой пригожина, он заявил, что война в Украине началась вовсе не из-за опасений россии на фоне вероятного нападения НАТО.

"Министерство обороны россии пытается обмануть общественность, обмануть президента, и рассказать историю, что со стороны Украины была безумная агрессия и они собирались со всем блоком НАТО на нас напасть.

Поэтому так называемая "спецоперация" была начата абсолютно по другим причинам", — сказал он.

В этом же интервью главарь наемников выдал ряд других интересных заявлений, которые вряд ли понравятся руководству его страны. Он дал понять, что Украина не бомбила мирные города Донбасса последние 8 лет, а била только по позициям россиян.

"Иногда этих ударов было больше, иногда меньше", — сказал он.

пригожин отметил, что на протяжении последних 8 лет Донбасс разворовывался, в том числе сотрудниками администрации президента россии. В дополнение ко всему он раскритиковал состояние армии российской федерации в начале вторжения в Украину. По его словам, она была в "ущербном состоянии".

По словам главаря ЧВК "Вагнера", президент Украины Владимир Зеленский был готов к договорённостям, когда занял должность.

"Всё, что нужно было сделать — слезть с Олимпа, пойти и договориться с ним", — отметил пригожин.

Он добавил, что война в Украине нужна была главе Минобороны россии сергею шойгу и олигархическому клану, управляющему рф.

"Война была нужна, чтобы поставить президентом Украины Медведчука", — сказал он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что для пригожина в россии готовят новую задачу.