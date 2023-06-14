пригожин идет против путина? Хозяин ЧВК "Вагнера" отказался от "пути позора"

пригожин снова устроил истерику

Главарь российской частной военной компании "Вагнера" евгений пригожин, несмотря на требования диктатора путина, отказался заключать контракт с Минобороны рф, который до 1 июля обязаны подписать все так называемые "добровольческие формирования", принимающие участие в войне в Украине.

Такое заявление главный "вагнеровец" опубликовал в своем Telegram-канале, заявив при этом, что его наемники не будут идти "по пути позора" и участвовать "в этом преступлении".

"Когда Родина попала в беду, когда была нужна помощь ЧВК "Вагнер" и мы все пришли ее защищать, то Президент пообещал нам все социальные гарантии. Я готов обеспечивать бойцов ЧВК "Вагнер", но сегодня я есть, а завтра меня нет. И поэтому, безусловно, государство должно участвовать в социальных гарантиях для ветеранов, для бойцов (российских оккупантов, — Ред.), которые выполнили задачу. Поэтому когда мы начинали участвовать в этой войне, то никто не говорил, что мы обязаны будем заключить договоры с Министерством обороны. Никто из бойцов ЧВК "Вагнер" не готов идти опять по пути позора. И поэтому никто заключать договоры не будет", — отметил пригожин.

Тут же он подчеркнул, что российские власти должны прийти к компромиссному решению относительно социальных гарантий для российских оккупантов, которые участвуют в войне.

"Обычно участник боевых действий получает человек, который уже ушел из зоны СВО (так в россии называют полномасштабную войну в Украине, — Ред.), либо ранен, либо получает его семья, потому что он убит. У меня 20 тысяч убитых, они тоже должны заключить контракт с Министерством обороны? Сегодня мы воюем, нам сказали заключить контракт с Министерством обороны. С кем завтра нам скажут заключать контракт? Поэтому я думаю, что решение будет найдено, а контракт мы в любом случае заключать не будем. Министерство обороны — это важный государственный орган, важная структура. Но если она приватизирована группой частных лиц, то это не значит, что мы должны участвовать в этом преступлении", — добавил пригожин.

Отметим, что 11 июня Министерство обороны россии обязательно всех "добровольцев" подписать контракты с ведомством до 1 июля, чтобы получить "необходимый правовой статус". Тогда пригожин заявил, что ЧВК "Вагнера" делать этого не будет.

13 июня российский диктатор владимир путин поддержал решение Минобороны, заявив следующее: "Если нет контракта с государством, с Министерством обороны – не возникает и правовых оснований для социальных гарантий со стороны государства. Нужно это сделать, и как можно быстрее".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему Министерство обороны россии закрывает глаза на унижение офицеров зэками из ЧВК "Вагнера" евгения пригожина.