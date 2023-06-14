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пригожин идет против путина? Хозяин ЧВК "Вагнера" отказался от "пути позора"

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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евгений пригожин пошел против требования владимира путина Новость обновлена 14 июня 2023, 14:41
евгений пригожин пошел против требования владимира путина. Фото Коллаж

пригожин снова устроил истерику

Главарь российской частной военной компании "Вагнера" евгений пригожин, несмотря на требования диктатора путина, отказался заключать контракт с Минобороны рф, который до 1 июля обязаны подписать все так называемые "добровольческие формирования", принимающие участие в войне в Украине.

Такое заявление главный "вагнеровец" опубликовал в своем Telegram-канале, заявив при этом, что его наемники не будут идти "по пути позора" и участвовать "в этом преступлении".

"Когда Родина попала в беду, когда была нужна помощь ЧВК "Вагнер" и мы все пришли ее защищать, то Президент пообещал нам все социальные гарантии. Я готов обеспечивать бойцов ЧВК "Вагнер", но сегодня я есть, а завтра меня нет. И поэтому, безусловно, государство должно участвовать в социальных гарантиях для ветеранов, для бойцов (российских оккупантов, — Ред.), которые выполнили задачу. Поэтому когда мы начинали участвовать в этой войне, то никто не говорил, что мы обязаны будем заключить договоры с Министерством обороны. Никто из бойцов ЧВК "Вагнер" не готов идти опять по пути позора. И поэтому никто заключать договоры не будет", — отметил пригожин.

Тут же он подчеркнул, что российские власти должны прийти к компромиссному решению относительно социальных гарантий для российских оккупантов, которые участвуют в войне.

"Обычно участник боевых действий получает человек, который уже ушел из зоны СВО (так в россии называют полномасштабную войну в Украине, — Ред.), либо ранен, либо получает его семья, потому что он убит. У меня 20 тысяч убитых, они тоже должны заключить контракт с Министерством обороны? Сегодня мы воюем, нам сказали заключить контракт с Министерством обороны. С кем завтра нам скажут заключать контракт? Поэтому я думаю, что решение будет найдено, а контракт мы в любом случае заключать не будем. Министерство обороны — это важный государственный орган, важная структура. Но если она приватизирована группой частных лиц, то это не значит, что мы должны участвовать в этом преступлении", — добавил пригожин.

Отметим, что 11 июня Министерство обороны россии обязательно всех "добровольцев" подписать контракты с ведомством до 1 июля, чтобы получить "необходимый правовой статус". Тогда пригожин заявил, что ЧВК "Вагнера" делать этого не будет.

13 июня российский диктатор владимир путин поддержал решение Минобороны, заявив следующее: "Если нет контракта с государством, с Министерством обороны – не возникает и правовых оснований для социальных гарантий со стороны государства. Нужно это сделать, и как можно быстрее".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему Министерство обороны россии закрывает глаза на унижение офицеров зэками из ЧВК "Вагнера" евгения пригожина.

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#Россия #Минобороны #Контракт #Владимир Путин #Евгений Пригожин