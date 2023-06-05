Уже берут в плен друг друга, а что дальше? В СБУ дали прогноз по конфликту пригожина и шойгу

Все что главарь "вагнеровцев" мог взять от внешних конфликтов, он уже взял

Конфликты между главарем ЧВК "Вагнера" пригожиным и российским Министерством обороны вышли на новый уровень. 5 июня стало известно о пленении пригожинскими наемниками офицера регулярной армии рф. Это и другие события показывают, что агрессор движется к фрагментации своих силовых структур и всей страны.

Такое мнение высказал заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Ягун в комментарии "РБК-Украина".

Прежде, чем дать прогноз о том, чего ждать дальше от этой ситуации, эксперт напомнил, что конфликты у оккупантов были всегда: между "вагнеровцами" и "кадыровцами", между "кадыровцами" и условными "мобиками" и т.д.

"Все это в комплексе говорит о том, что нет той армии, о которой они там всем рассказывали по телевидению. Нет нормального командования, единого понимания, что они делают и как им поступать", — говорит он.

Пригожин, например, по мнению Ягуна, таким образом "зарабатывает себе политические баллы", показывая несостоятельность российской армии выполнять те или иные обязательства.

"На самом деле такие стычки были уже давно, они связаны с самой обычной ревностью. Потому что "вагнеровцы" лучше обеспечивались, лучше финансируются. Их постоянно показывают по ТВ, о них говорят как о "героях". А Вооруженные силы рф на этом" фоне выглядят очень неприглядно", — объяснил офицер.

По поводу того, чего можно ожидать от этих конфликтов дальше, военный сказал, что после внешних конфликтов владелец ЧВК "Вагнера" может переключиться уже на внутренние.

"Пригожин сейчас понимает, что он на фронте ничего не может поймать. Он фактически выводит свои подразделения в тыл. Пытается их переформатировать, подготовить, вылечить, дополнить и готовиться к внутренним конфликтам. Потому что внешние его не интересуют", — считает он.

Эксперт подчеркнул, все что главарь "вагнеровцев" мог взять от внешних конфликтов, он уже взял.

"Пригожин уже остался в российской историографии как человек, который "взял" город Бахмут. А кто-то его "потерял". И на этом фоне ВС рф болезненно наблюдать историю о якобы взятии "вагнеровцами" в плен командира 72-й бригады. Тем более это та бригада, которая должна заменить ЧВК на отдельных участках. Как выяснилось — ни участки не подготовлены, ни бойцы. Они начали бежать в первые дни. Все это соответствует действительности", — говорит Ягун

Замглавы СБУ сказал, что все это говорит о том, что между российской регулярной армией и наемниками пригожина действительно есть конфликты.

"И дороги "вагнеровцам" действительно минировали. А почему минируют? Потому что это правда о заградотрядах у оккупантов. Они проводят перекрытие путей отступления в первую очередь для своих, чтобы те не сбежали. Поэтому все идет по их "плану", к фрагментации российских силовых структур и самой россии", — подытожил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что пригожин ответил на "наезд" боевиков кадырова.

Также мы сообщали, что пригожин рассыпался в комплиментах ВСУ и вновь обругал кремль.