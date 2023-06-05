"Жабогадюкинг" выходит на новый уровень: пригожинские зеки взяли в плен военного шойгу (видео)

Плененный уголовниками полковник уверяет, что им руководила "личная неприязнь"

В россии продолажется настоящий "жабогадюкинг", когда все "гады" и "земноводные" пытаются пожрать друг друга в борьбе за место под солнцем и в стремлении привлечь на свою сторону внимание кремлевского карлика путина. Так, несмотря на якобы "примирение" между "дондоном" кадыровым и "поваром путина" пригожиным, конфликт последнего с "фанерным маршалом" шойгу не собирается угасать.

Об этом свидетельствуют последние "радостные" сообщения пресслужбы пригожина о том, что его челяди удалось захватить в плен "настоящего полковника" росармии (то есть, одного из главарей убийц в Украине), командира 72 мотострелковой бригады вооруженных сил россии Романа Веневитина.

Видео с допросом пленного они опубликовали на сайте своей преступной группировки.

Судя по записи, столкновений между военизированными зеками и военнослужащими армии рф было два: 5 июня 2023 года военные из состава 72 мотострелковой бригады раши обстреляли и разоружили группу быстрого реагирования пригожинских зеков в то время, когда те пытались разминировать себе путь для побега из Бахмута.

Возглавлял эту группу именно Роман Веневитин. На следующий день этот подполковник-"безумец", явно не имеющий понятия о том, с кем имеет дело, обстрелял машину пригожинцев.

"Ответочка" прилетела на следующий день: наемники "повара путина" вступили в бой и захватили его, "настоящего полковника" армии рф, в плен.

Во время допроса Веневитин со следами побоев на переносице рассказал, что атаковал "вагнеровцев" якобы из-за личной неприязни.

Впрочем, возможно, что после проведенной с ним "работы" (хорошо, хоть не кувалдой) военнослужащий мог сознаться и в намерениях убийства путина, пригожина или даже своего шефа шойгу.

Напомним, что противостояние между различными группировками оккупантов – совсем не новая история ("шойгу, где снаряды?"), но теперь, похоже, оно выходит на уровень непосредственного "мордобоя" и выяснения отношений.

Но в целом такое развитие событий явно идет на руку нам, украинцам: чем больше представители вражеских группировок поубивают друг друга, тем меньше придется воинам ВСУ тратить на них пуль и снарядом. Особенно в преддверии будущего наступления.

А в том, что оно не за горами, уже не возникает сомнений даже у зарубежных генералов-экспертов.