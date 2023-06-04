Достигнут общевойскового эффекта: американский генерал спрогнозировал успех контрнаступления ВСУ

Генерал уверен, что благодаря тренировкам Силы обороны Украины будут работать слаженно и комплексно

Американский генерал, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус решил присоединиться к кругу тех, кто хотел бы обсудить шансы украинских военных на успех во время долгожданного контрнаступления на российского врага.

Своими мыслями он поделился с изданием The Guardian.

"Думаю, что контрнаступление Украины будет очень мощным. Я предполагаю, что они достигнут общевойскового эффекта, то есть они будут успешно проводить общевойсковые операции", — сказал Петреус.

Генерал уверен, что Силы обороны Украины будут работать слаженно и комплексно, выполняя различные задачи, включая разминирование, прорывы, противовоздушную оборону для защиты войск. Кроме того, ожидается эффективное применение радиоэлектронной борьбы, организация логистики и атаки при поддержке артиллерии и минометов.

Основанием для таких прогнозов генерал считает тот факт, что украинские защитники "намерены освободить свою страну" и прошли необходимую подготовку.

Как известно, многие из наших союзников ждут анонсированного контрнаступления, в то же время власти Украины неоднократно заявляли, что ВСУ пойдут на подобный шаг только в том случае, когда будут полностью готовы к нему. В частности, в Минобороны отмечали, что для успешного контрнаступления необходимо получить от партнеров технику и научить военных.

В то же время заявление, сделанное вчера, 3 июня, президентом Владимиром Зеленским, похоже, свидетельствует о том, что подготовительный период завершается, и Украина уже готова к контрнаступательным действиям.