Контрнаступление Украины: сенатор США после визита в Киев сделал интригующий анонс

Сенатор воздержался от подробностей о деталях контрнаступления и его сроках, но дал оптимистичный анонс

Сенатор США Линдси Грэм, который недавно посетил Киев, заявил, что россиян ждет "грубое пробуждение" из-за контрнаступления Украины. В ходе визита в Украину он "глубоко погрузился" в военные планы нашей страны, в которые его посвятили президент Владимир Зеленский и его команда.

Об этом сообщает издание Politico.

"В ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев", – заявил Грэм.

Сенатор воздержался от подробностей о деталях кампании и ее сроках, однако отметил, что украинские "операции по формированию" (предварительные действия, направленные на подготовку поля боя, — ред) уже начались. Это говорит о том, что и само контрнаступление, вероятно, начнется относительно скоро.

В то же время на вопрос, сможет ли Украина вытеснить российских оккупантов до конца года, Грэм не дал однозначного утвердительного ответа. Он сказал, что что первоначальным приоритетом должно быть "возвращение некоторых стратегических мест".

Ранее "Телеграф" рассказывал о диалоге сенатора Грэма и госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу признания россии спонсором терроризма. Такой статус имел бы под собой жесткие санкции.