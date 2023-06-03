Во всем виноват кремль? пригожин ответил на "наезд" боевиков кадырова

Главарь боевиков ЧВК "Вагнера" евгений пригожин заявил, что конфликт между ним и правой рукой главы Чеченской республики адамом делимхановым "улажен". Ему, якобы позвонил глава Чечни рамзан кадыров и они "договорились, что спускаем всю эту историю на тормозах".

Рассказ пригожина об этом опубликовала его пресс-служба.

Он сказал, что высказывания чеченцев в его адрес были провокационными, его пытались задеть и вывести на "риторику 90-х".

"Почему я молчал: любые межнациональные конфликты в россии гасятся потом очень долго", — отметил главарь "вагнеровцев".

Пригожин добавил, что в своем обращении делимханов требовал прекратить критиковать министра обороны и начальника генштаба рф, но он критикует их потому, что те не выполняют свои обязанности и продолжит это делать.

Он отметил, что минобороны ничего не делает, чтоб "защитить от обстрелов" Белгородскую область и, если так будет продолжаться, то ее "защитят" вагнеровцы. Причем сделают это по собственной инициативе, "не спрашивая разрешения" у российских властей, от которых ему нужны только боеприпасы.

Пригожин также дал понять, что если подобные "наезды" продолжатся, то ЧВК "Вагнера" на них ответит. Причем, в том числе, и с оружием в руках.

По его утверждению, Кадырова подбивает на конфликт с пригожиным некая "башня Кремля".

"Поверьте мне, при разборках между "Ахматом" и ЧВК "Вагнера" победитель был бы очевиден, но крови было бы пролито достаточно много", — сказал пригожин.

Напомним, в своем недавнем комментарии главарь ЧВК "Вагнера" заявил, что ему непонятно, чем именно занимаются боевики "Ахмата", намекнув на их бесполезность. Он также отметил, что вряд ли перед чеченцами будет стоять задача "освободить" так называемую "ДНР". Именно на это обиделись в Чечне и делимханов заявил, что хочет решить вопросы с пригожиным "лицом к лицу".

Как сообщал "Телеграф", по мнению аналитиков, постоянные истерики пригожина в адрес руководства россии и армии могут говорить о том, что он "обиделся" на президента российской федерации владимира путина и главу минобороны сергея шойгу.