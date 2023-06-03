В усьому винен кремль? пригожин відповів на "наїзд" бойовиків кадирова

Ватажок бойовиків ПВК "Вагнера" євгеній пригожин заявив, що конфлікт між ним та правою рукою голови Чеченської республіки адамом делімхановим "улагоджений". Йому, нібито зателефонував голова Чечні рамзан кадиров і вони "домовлялися, що спускаємо всю цю історію на гальмах".

Розповідь пригожина про це опублікувала його прес-служба.

Він сказав, що висловлювання чеченців на його адресу були провокаційними, його намагалися зачепити та вивести на "риторику 90-х".

"Чому я мовчав: будь-які міжнаціональні конфлікти в Росії гасяться потім дуже довго", — зазначив ватажок "вагнерівців".

Пригожин додав, що у своєму зверненні Делімхан вимагав припинити критикувати міністра оборони і начальника генштабу Росії, але він критикує їх тому, що ті не виконують своїх обов’язків і продовжить це робити.

Він зазначив, що міноборони нічого не робить, щоб "захистити від обстрілів" Білгородську область і, якщо так триватиме, то її "захистять" вагнерівці. Причому зроблять це з власної ініціативи, "не питаючи дозволу" у російської влади, від якої йому потрібні лише боєприпаси.

Пригожин також дав зрозуміти, що якщо такі "наїзди" продовжаться, то ПВК "Вагнера" на них відповість. Причому, зокрема, і зі зброєю в руках.

За його твердженням, Кадирова підбиває на конфлікт із пригожиним якась "вежа Кремля".

"Повірте мені, при розбираннях між "Ахматом" та ПВК "Вагнера" переможець був би очевидний, але крові було б пролито чимало", — сказав пригожин.

Нагадаємо, у своєму нещодавньому коментарі ватажок ПВК "Вагнера" заявив, що йому незрозуміло, чим саме займаються бойовики "Ахмата", натякнувши на їхню марність. Він також зазначив, що навряд чи перед чеченцями стоятиме завдання "звільнити" так звану "ДНР". Саме на це образилися в Чечні і делімханов заявив, що хоче вирішити питання з пригожим "віч-на-віч".

Як повідомляв "Телеграф", на думку аналітиків, постійні істерики пригожина на адресу керівництва росії та армії можуть говорити про те, що він "образився" на президента російської федерації володимира путіну та голову міноборони сергія шойгу.