"Говори місце, коли побачимось": бойовики кадирова забили "стрілку" пригожину (відео)

У пригожина з’явилися нові хейтери в росії

Між ватажком найманців ПВК "Вагнера" євгеном пригожиним та правою рукою голови Чеченської республіки адамом делімхановим виник конфлікт. Пов’язаний він із тим, що перший нібито "неправильно" висловився про бойовиків чеченського підрозділу "Ахмат", які мріють захопити три українські області.

У своєму відеозверненні, яке публікують російські ЗМІ, заступник глави уряду Чечні заявив, що хоче вирішити питання з пригожим "віч-на-віч".

У своєму недавньому коментарі ватажок ПВК "Вагнера" заявив, що йому незрозуміло, чим саме займаються бойовики "Ахмата", натякнувши на їх безкорисність. Він також зазначив, що навряд чи перед чеченцями стоятиме завдання "звільнити" так звану "ДНР".

"женю, ти не розумієш і не можеш зрозуміти. Підрозділи "Ахмат" виконують завдання, які поставлені верховним головнокомандувачем. Якщо ти не розумієш, то будь-коли з нами можеш зв’язатися, назвати місце, час, і ми тобі все пояснимо.

Ти вже став блогером і займаєшся тим, що на весь світ кричиш, що у нас тільки проблеми… Ми всі знаємо, скільки ти людей поклав на бахмутському напрямі… Досить кричати, орати та язиком ліпити. Говори місце, коли побачимось і, як казав Рамзан Ахматович, ми віч-на-віч будь-яке питання вирішимо", — сказав делімханов.

Ситуацію також прокоментував голова парламенту Чечні Магомед Даудов. Він заявив, що у Другу Світову пригожина давно розстріляли б за те, що розганяє паніку серед населення.

Зазначимо, що відповіді від пригожина поки що не було.

Раніше "Телеграф" писав про те, що аналітики думають про почастішання істериків ватажка ПВК "Вагнера".