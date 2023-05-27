"У нас величезна кількість проблем": ПВК "Вагнера" відмовилося спонсорувати російський клуб

У "вагнерівців" зараз інші турботи

Російський жіночий баскетбольний клуб "Платов" із Ростова-на-Дону, який хотів отримати фінансову підтримку від ПВК "Вагнера", отримав відповідь від найманців.

У пресслужбі пригожина повідомили, що не зацікавлені у спонсорстві спортивної команди. Примітно, що у відповіді "вагнерівці" поскаржилися на величезну кількість проблем.

"Наразі листів від жіночої баскетбольної команди "Платів" ми не отримували. Програма спонсорства спортивних команд у нас відсутня. На жаль, у нас на сьогодні величезна кількість інших проблем", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, БК "Платов" шукає нового спонсора через борги, яких за минулий рік накопичилося на 760 тисяч рублів, а також з метою розширитися та почати тренувати дітей на окупованих територіях України, зокрема у Донецьку та Луганську. До речі, президент клубу Валентин Макогонов воював проти України та повернувся додому без руки. За це він отримав нагороду від міноборони рф та медаль за відвагу ПВК.

Раніше пригожин заявив, що його найманці покинуть Бахмут.

Нагадаємо, нещодавно пригожин розповів про "взяття Бахмута", однак у Міноборони спростували це.