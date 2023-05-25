пригожин заявив, що "вагнерівці" залишають Бахмут (відео)

Бойовики ПВК "Вагнера" залишають позиції в Бахмуті, вони вирушають до тилових таборів.

Найманці ПВК "Вагнера" почали залишати Бахмут Донецької області, який за 9 місяців безперервних боїв перетворився на місто-примару.

Про рішення вивести своїх найманців із українського міста повідомив ватажок ПВК "Вагнера" євген пригожин.

За його словами, до 1 червня основна частина "вагнерівців" перебазується до тилових таборів.

Ватажок найманців зазначив, що ПВК "Вагнера" нібито залишає Бахмут регулярним частинам російської армії.

У своєму відеозверненні пригожин також зазначив, що найближчим часом його бойовики "займуться ремонтом техніки та вербуванням нових найманців", а після чого "приступлять до виконання нового завдання".

Цікаво, що раніше пригожин істерив з приводу того, що його бойовикам не вистачає снарядів у Бахмуті, хоча при цьому місто щодня зазнавало масованих ударів з боку окупантів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що інтенсивність боїв неподалік Бахмута знизилася, але це не є ознакою того, що противник став слабшим. Справа в тому, що ворог намагається посилитися на флангах і робить ставку на артилерійський вогонь, здійснюючи постійні обстріли.