Інтенсивність боїв за Бахмут знизилася: Маляр пояснила, чому радіти не варто

ЗСУ продовжують утримувати частину міста

Спроби росіян штурмувати Бахмут та його околиці ослабли, проте замість тиску на саме місто вони змістили увагу на фланги.

Як повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр, інтенсивність боїв неподалік міста знизилась, але це не є ознакою того, що противник ослаб.

"Навпаки — ворог намагається посилитися на флангах і робить ставку на артилерійський вогонь, роблячи постійні обстріли", — повідомила вона.

При цьому вона зауважила, що зменшилася і кількість штурмів у самому Бахмуті, оскільки окупанти здійснюють заміну підрозділів.

Щодо підрозділів ЗСУ, то Маляр каже, що їм вдається поступово просуватися на флангах, крім того, вони продовжують утримувати деяку частину району "Літак", яка знаходиться у південно-західній частині міста.

Як повідомлялося раніше, Бахмут щодня зазнає масованих обстрілів, через що від міста практично нічого не залишилося. При цьому в Україні не підтверджують заяви ватажка ПВК "Вагнер" євгена пригожина про те, що його підрозділи нібито відчувають нестачу снарядів.

Масштаби руйнування в обложеному місті можна помітити за знімками 93-го ОМБр "Холодний Яр", яка днями показала свіжі фотографії з висоти пташиного польоту.