Місто гине, але не здається: бійці ЗСУ показали масштаби руйнувань у Бахмуті з дрону (фото)

Бахмут щодня зазнає обстрілів, але ЗСУ продовжують тримати позиції і навіть наступати

Бої за Бахмут Донецької області продовжуються. Майже за 10 місяців ворог залишив від міста суцільні руїни, але наші військові продовжують героїчно утримувати свої позиції і навіть намагаються оточити ворога у ньому.

На сторінці 93-го ОМБр "Холодний Яр" у Facebook опублікували знімки зруйнованого Бахмута з висоти пташиного польоту, які зробив оператор дрону з позивним "Єнот".

На опублікованих кадрах видно, що в місті не залишилося жодної вцілілої будівлі.

Над Бахмутом безперервно піднімаються клуби диму від нових пожеж.

Що зараз відбувається у Бахмуті

20 травня ватажок найманців ПВК "Вагнера" євген пригожин заявив, що місто нібито повністю перейшло під контроль його бойовиків.

Цю інформацію не підтвердили українські військові та сам президент Володимир Зеленський.

У той же час речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомляв, що 21 травня наші захисники змогли просунутися на 200 метрів углиб міста. За його словами, під контролем ЗСУ також залишаються кілька будівель та укріплених споруд у південно-західній частині міста.

"Також протягом тижня наші підрозділи там, де є можливість, де немає великого ризику втрат, просувалися, контратакуючи противника", — сказав Череватий.

Раніше "Телеграф" писав, що раніше про успіхи під Бахмутом повідомляли і Міноборони.