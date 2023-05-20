Військовий експерт – про нерадісні для "тікток-воїнів" перспективи перетворення на справжніх штурмовиків

Російські спеціальні служби вирішили провести "зачистку" приватних мілітарних компаній. Зокрема тих, які формуються за національною ознакою — кадирівських.

І ті з подачі спецслужб РФ можуть потрапити "під ніж".

Можна з певною часткою впевненості припустити, що в Кремлі вже розглядають як потенційно небезпечних збройні формування за національною ознакою. І першу чергу — "кадирівські", оскільки вони останнім часом почали грати певну надто самостійну роль.

Останньою краплею в цьому стали марші мусульман, які нещодавно відбулися по всій Росії і були показовою демонстрацією сили.

На мою думку, це і спонукало владу до прийняття конкретних рішень.

Нагадаю, Кадиров заявив, що його "війська" зможуть замінити "вагнерівців" у Бахмуті. Примітно, що заява Кадирова про введення чеченських підрозділів до Бахмуту і його "визволення" прозвучала після заяви Пригожина. Тим самим Пригожин ставить Кадирова перед фактом і тому просто не залишається вибору як погодитися.

Таким чином, завдяки цій перестановці з подачі спецслужб РФ під ніж потраплять кадирівські мілітарні формування.

До речі, Гіркин на запитання про зниження останнім часом рівня "засвітки" "Ахмата" в соцмережах заявив про те, що раніше це було пов'язане з перемогами російської зброї. А тепер, коли перемоги не має, то, відповідно, "засвітитися" на передових позиціях і заявити, що це ми здобули, — "кадирівцям" досить проблемно.

За великим рахунком, "Ахмат" був створений, як внутрішня структура для придушення руху спротиву в самій Чечні. Тобто це — поліцейське формування, яке спиралося на підтримку місцевої влади плюс тейповий характер його формування".

Варто згадати, що такі самі поліцейські або "загороджувальні" функції "кадирівцям" командування російського окупаційного угруповання довіряло здійснювати і на тимчасово загарбаній українській території.

А зараз, якщо насправді так станеться, перед "кадирівцями" вже буде стояти питання виконання функцій штурмовиків. А це, як кажуть в Одесі, — дві великі різниці. Зі всіма наслідками…