Военный эксперт – о нерадостных для "ток-воинов" перспективах превращения в настоящих штурмовиков

Российские специальные службы решили произвести "зачистку" частных милитарных компаний. В частности, формирующихся по национальному признаку — кадыровских.

И те с подачи спецслужб РФ могут попасть "под нож", поскольку в последнее время начали играть определенную самостоятельную роль.

Последней каплей в этом стали марши мусульман, недавно состоявшиеся по всей России и показательные демонстрации силы.

На мой взгляд, это и побудило власть к принятию конкретных решений.

Напомню, Кадыров заявил, что его "войска" смогут заменить "вагнеровцев" в Бахмуте. Примечательно, что заявление Кадырова о введении чеченских подразделений в Бахмут и его "освобождении" прозвучало после заявления Пригожина. Тем самым Пригожин ставит Кадырова перед фактом и потому просто не остается выбора, как согласиться.

Таким образом, благодаря этой перестановке с подачи спецслужб РФ под нож попадут кадыровские милитарные формирования.

Кстати, Гиркин на вопрос о понижении в последнее время уровня "засветки" "Ахмата" в соцсетях заявил о том, что раньше это было связано с победами российского оружия. А теперь, когда победы нет, то, соответственно, "засветиться" на передовых позициях и заявить, что это мы одержали, "кадыровцам" достаточно проблемно.

По большому счету, "Ахмат" был создан как внутренняя структура для подавления движения сопротивления в самой Чечне. То есть это — полицейское формирование, опирающееся на поддержку местных властей плюс тейповый характер его формирования.

Следует упомянуть, что такие же полицейские или "заградительные" функции "кадыровцам" командование российской оккупационной группировки доверяло осуществлять и на временно захваченной украинской территории.

А теперь, если так случится, перед "кадыровцами" уже будет стоять вопрос выполнения функций штурмовиков. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Со всеми вытекающими…