"Гравців будуть прямо із зони підписувати": російський клуб просить ПВК "Вагнера" про спонсорство

Керівництво клубу шукає зустрічі із ватажком найманців

Російський жіночий баскетбольний клуб "Платов" з Ростова-на-Дону веде переговори про спонсорство з найманцями ПВК "Вагнер", які заявили про вихід із Бахмута (Донецька область).

Про це повідомляє telegram-канал Baza. Заради грошей клуб навіть готовий змінити назву. За інформацією джерела, БК "Платов" самостійно вийшов на "вагнерівців" із незвичайною пропозицією.

Російський клуб хоче, щоб ПВК "Вагнера" став технічним та генеральним спонсором клубу. Це питання знаходиться на стадії обговорення, але офіційної відповіді від ватажка угруповання євгена пригожина поки не надходило. Цікаво, що президент "Платова" воював в Україні, де втратив руку. За це окупант отримав нагороду від Міноборони рф та медаль за відвагу ПВК.

При цьому про суму планованої угоди поки не йдеться. Наразі представники БК "Платов" чекають на реакцію "Вагнера" та зустріч з пригожиним.

У мережі висміяли цю новину. Один із користувачів пожартував, що після підписання контракту "Платов" набиратиме гравців із в’язниць.

Нагадаємо, знаменитого російського спортсмена побили у Москві.

Раніше повідомлялося, що рф і Білорусь вигнали з європейського баскетболу.