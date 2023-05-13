Німеччина готує радикальні заходи, щоби не пустити росію в міжнародний спорт

Німці не хочуть бачити російських спортсменів на своїй території

Глава Міністерства внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер рішуче виступила проти допуску російських та білоруських спортсменів на територію ФРН. Таким чином, міністр не підтримала рекомендації Міжнародного олімпійського комітету щодо допуску представників країн-агресорів у нейтральному статусі, але з деякими обмеженнями.

Фезер виступила за заборону видачі віз російським та білоруським спортсменам. Про це вона заявила на конференції міністрів спорту федеральних земель у Франкфурті-на-Майні, повідомляє sportschau.de.

"Якщо міністерство закордонних справ погодиться зі мною щодо цієї позиції, то ми відмовлятимемо російським та білоруським спортсменам у візах при в’їзді до Німеччини", — заявила Фезер.

Раніше Німеччина просто скасовувала міжнародні турніри на своїй території, після того одна з олімпійських федерацій повернула рф й Білорусь у міжнародну сім’ю. Це стосується турніру з фехтування в німецькому Бонні. Також німці відмовилися від проведення Кубка світу у жіночій рапірі у місті Таубербішофсгайм.