Германия готовит радикальные меры, чтобы не пустить россию в международный спорт

Немцы не хотят видеть российских спортсменов на своей территории

Глава Министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер решительно выступила против допуска российских и белорусских спортсменов на территорию ФРГ. Таким образом, министр не поддержала рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) касательно допуска представителей стран-агрессоров в нейтральном статусе, но с некоторыми ограничениями.

Фезер выступила за запрет выдачи виз российским и белорусским спортсменам. Об этом она заявила на конференции министров спорта федеральных земель во Франкфурте-на-Майне, передает sportschau.de.

"Если министерство иностранных дел согласится со мной по этой позиции, то мы будем отказывать российским и белорусским спортсменам в визах при въезде в Германию", — заявила Фезер.

Ранее Германия просто отменяла международные турниры на своей территории, после того одна из олимпийских федераций вернула рф и Беларусь в международную семью. Это касается турнира по фехтованию в немецком Бонне. Также немцы отказались от проведения Кубка мира в женской рапире в городе Тауэрбишофсхайм.