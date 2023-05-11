"У меня был контракт": украинский волейболист объяснился за фото из SPA в рф во время войны

Спортсмен заявил, что у него был контракт и он не мог по другому поступить

Волейболист сборной Украины и испанской ВК "Рио Дуэро Сория" Даниил Пивоваренко рассказал, что не смог сразу покинуть рф после начала полномасштабного вторжения, а фотографии со SPA-салона были частью его контрактных обязательств перед российским клубом "Локомотив" (Новосибирск).

Об этом волейболист рассказал в интервью sport.ua. Спортсмен поведал, что выехал из рф спустя месяц после начала большой войны, причем сделал это тайно.

"Тогда отец тайно, через знакомых волейболистов вывез меня в Турцию. Мы выбирались поздней ночью. Даже боюсь представлять, что было бы, если бы меня поймали на границе. Но все получилось. Очень рад, что смог покинуть пределы россии", – заявил Даниил.

Кроме того, Пивоваренко прояснил ситуацию насчет скандальных фото из SPA. На снимках, которые датированы мартом 2022 года, украинец развлекается в воде. Даниил заявил, что SPA-салон был спонсором команды и команда туда пошла на фотосессию. Он отметил, что игроки были обязаны по контракту опубликовать снимки оттуда у себя в соцсетях.

"У нас были контрактные обязательства перед Spa-салоном, который был спонсором команды. После одной из тренировок мы пошли туда на фотосессию и съемку рекламного ролика. В контракте нам прописали, что мы обязуемся выставлять рекламные посты о наших спонсорах на собственных страницах в Instagram", – объяснил Даниил.

Напомним, олимпийский чемпион Лондона-2012, чемпион Европы по волейболу россиянин Дмитрий Ильиных получил 2-годичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что российский волейболист оскорбил целую нацию.