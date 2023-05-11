"У мене був контракт": український волейболіст пояснив за фото зі SPA в рф під час війни

Спортсмен заявив, що у нього був контракт і він не міг інакше вчинити

Волейболіст збірної України та іспанської ВК "Ріо Дуеро Сорія" Даніїл Пивоваренко розповів, що не зміг відразу залишити рф після початку повномасштабного вторгнення, а фотографії зі SPA-салону були частиною його контрактних зобов’язань перед російським клубом "Локомотив" (Новосибірськ).

Про це волейболіст розповів в інтерв’ю sport.ua. Спортсмен додав, що виїхав з росії через місяць після початку великої війни, причому зробив це таємно.

"Тоді батько таємно, через знайомих волейболістів вивіз мене до Туреччини. Ми вибиралися пізньої ночі. Навіть боюся уявляти, що було б, якби мене спіймали на кордоні. Але все вийшло. Дуже радий, що зміг покинути межі росії", – заявив Даніїл.

Крім того, Пивоваренко прояснив ситуацію щодо скандальних фото із SPA. На знімках, датованих березнем 2022 року, українець розважається у воді. Данило заявив, що SPA-салон був спонсором команди й команда туди пішла на фотосесію. Він зазначив, що гравці були зобов’язані за контрактом опублікувати знімки звідти у своїх соцмережах.

"У нас були контрактні зобов’язання перед Spa-салоном, який був спонсором команди. Після одного з тренувань ми пішли туди на фотосесію та зйомку рекламного ролика. У контракті нам прописали, що ми зобов’язуємося виставляти рекламні пости про наших спонсорів на власних сторінках в Instagram", – пояснив Данило.

Нагадаємо, олімпійський чемпіон Лондона-2012, чемпіон Європи з волейболу, росіянин Дмитро Ільїних отримав 2-річну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.

Раніше повідомлялося, що російський волейболіст образив цілу націю.